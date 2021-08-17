Экс-супруг Ани Лорак похвастался снимком, о котором мечтал 15 лет

"15 лет мечтал о фото в подсолнухах. Символично сделать его за неделю до [Дня] Независимости Украины", – написал он.

Контекст:

Ани Лорак и Налчаджиоглу поженились 15 августа 2009 года. Спустя 10 лет супруги официально расторгли брак. У них есть дочь София (2011).

За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в тот момент, когда он гладил ее бедра. Пара долгое время не комментировала расставание, а в апреле 2021 года оба супруга высказались о произошедшем.

Налчаджиоглу назвал свое поведение, спровоцировавшее развод, "ошибкой", подчеркнув, что не будет оправдываться.

Певица призналась, что измена мужа и развод стали для нее сложным периодом. "Он публично появлялся с девушками и вел себя неподобающе в стране, городе, где все меня уважают. В каком свете он выставлял меня?" – заявила она, подчеркнув, что сейчас им удалось наладить отношения ради дочери.

После развода Налчаджиоглу часто навещает дочь в Москве, а вместе с бывшей женой начал появляться на публичных мероприятиях.