"Ах, какая женщина", "Такой взгляд шикарный". Ребрик показала голую грудь

Ребрик: Вы бы хотели быть актером или, например, ведущей на ТВ? Фото: liliia.rebrik / Instagram

Ребрик на фото запечатлена наклонившейся вперед и демонстрирующей оголенную грудь.

"Вы бы хотели быть актером или, например, ведущей на ТВ? Многим кажется, что эта хорошая картинка на экране и является настоящей жизнью! Но нет – за всем этим стоят рабочие субботы и воскресенья, бессонные ночи на съемках, съемки в летнем платье зимой, потому что по сценарию – лето, потерянное время с семьей, диеты и спорт, всегда хорошее настроение, даже если на душе кошки скребутся, и еще много таких вот "но", – заявила она.

Ребрик добавила, что при этом не знает людей, которые жаловались бы на эту профессию, потому что для всех она – состояние души, дело жизни и настоящая страсть.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

"Какой взгляд шикарный", – прокомментировала подписчица maevsckaya_anastasiya.

"Ах, какая женщина, какая женщина", – написала larisitanaumenko.