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25 октября, 2021
 
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"Ах, какая женщина", "Такой взгляд шикарный". Ребрик показала голую грудь

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ребрик: Вы бы хотели быть актером или, например, ведущей на ТВ?
Ребрик: Вы бы хотели быть актером или, например, ведущей на ТВ?
Фото: liliia.rebrik / Instagram

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик 24 октября опубликовала в Instagram снимок, для которого позировала в красном платье с глубоким декольте и пальто.

Ребрик на фото запечатлена наклонившейся вперед и демонстрирующей оголенную грудь.

"Вы бы хотели быть актером или, например, ведущей на ТВ? Многим кажется, что эта хорошая картинка на экране и является настоящей жизнью! Но нет – за всем этим стоят рабочие субботы и воскресенья, бессонные ночи на съемках, съемки в летнем платье зимой, потому что по сценарию – лето, потерянное время с семьей, диеты и спорт, всегда хорошее настроение, даже если на душе кошки скребутся, и еще много таких вот "но", – заявила она.

Ребрик добавила, что при этом не знает людей, которые жаловались бы на эту профессию, потому что для всех она – состояние души, дело жизни и настоящая страсть.

"Какой взгляд шикарный", – прокомментировала подписчица maevsckaya_anastasiya.

"Ах, какая женщина, какая женщина", – написала larisitanaumenko.

Контекст:

Лилия Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В том же году стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года Ребрик является ведущей утреннего шоу на канале "Украина" под названием "Ранок з Україною".

Теги: телевидение, платье, телеведущая, женщины, актриса, Лилия Ребрик, фото, грудь, декольте
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