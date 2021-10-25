"Почему нет вкуса и чувства меры?" Дорофеева оголила живот до лобка

Дорофеева снялась в очень откровенном образе Фото: vremyaisteklo / Instagram

"Семья", – подписан пост.

Дорофеева позировала в красных штанах из латекса, линия пояса которых выкроена клином и оголяет живот до начала лобковой зоны. Образ она дополнила черным латексным топом.

Dantes позировал в черном костюме и рубашке с абстрактным принтом.

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"А этот костюм из секс-шопа разве для сцены? Ну почему у наших артисток нет вкуса совсем, чувства меры?" – спросила подписчица samofalova_21.

"Надя не потеет", – ответила ей olga_iz_odessa.

"Штанишки клевые", – заявил zamyslovskiiviktor.