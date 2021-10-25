"Почему нет вкуса и чувства меры?" Дорофеева оголила живот до лобка

"Семья", – подписан пост.
Дорофеева позировала в красных штанах из латекса, линия пояса которых выкроена клином и оголяет живот до начала лобковой зоны. Образ она дополнила черным латексным топом.
Dantes позировал в черном костюме и рубашке с абстрактным принтом.
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"А этот костюм из секс-шопа разве для сцены? Ну почему у наших артисток нет вкуса совсем, чувства меры?" – спросила подписчица samofalova_21.
"Надя не потеет", – ответила ей olga_iz_odessa.
"Штанишки клевые", – заявил zamyslovskiiviktor.
Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
Замуж за Дантеса Дорофеева вышла в 2015 году. Детей у супругов нет.