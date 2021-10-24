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24 октября, 2021
 
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"О, еще одна Волочкова!" Наташа Королева показала фото из бани

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Фото Наташи Королевой в бане набрало больше 22 тыс. лайков и 300 комментариев
Фото Наташи Королевой в бане набрало больше 22 тыс. лайков и 300 комментариев
Фото: koroleva__star / Instagram

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева 22 октября разместила в Instagram фото своего отдыха в бане. В геотеге она указала, что находится сейчас в Екатеринбурге.

В кадре Королева позирует, лежа в чане с водой, в банном головном уборе, прикрывая тело ветками хвои.

"На чиле, на расслабоне!" – подписала снимок 48-летняя певица.

Ее пост набрал больше 22 тыс. лайков и 300 комментариев.

"О, еще одна Волочкова!" – отметила rousi45, имея в виду российскую балерину Анастасию Волочкова, которая часто постит в соцсети фото из бани.

"Волочкова обзавидуется", – считает mishelmakedonskiy.

"Здорово, только не понимаю: а макияж в бане зачем? Для фото в Instagram? Вы и без косметики – огонь", – написала kate_mazyrka.

Контекст:

Наташа Королева (настоящая фамилия Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве. В 1989 году певица переехала в Москву и начала сотрудничать с композитором Игорем Николаевым. В 1999-м они поженились, а в 2001-м – расстались.

С 2001 года Королева начала жить с российским стриптизером Тарзаном (Сергей Глушко). Официально они оформили отношения в августе 2003 года. За год до этого у пары родился сын Архип, сейчас ему 19 лет.

15 сентября 2020 года Тарзан публично признался в сети, что изменил жене с девушками, которые его "развели, а потом обокрали".

В интервью российской телеведущей Ксении Собчак Королева заявила, что супруг совершил ошибку, пригласив девушек к себе домой, и подчеркнула, что простила измену.

Теги: Анастасия Волочкова, Наташа Королева, певица, баня
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