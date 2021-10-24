"О, еще одна Волочкова!" Наташа Королева показала фото из бани

Фото Наташи Королевой в бане набрало больше 22 тыс. лайков и 300 комментариев Фото: koroleva__star / Instagram

В кадре Королева позирует, лежа в чане с водой, в банном головном уборе, прикрывая тело ветками хвои.

"На чиле, на расслабоне!" – подписала снимок 48-летняя певица.

Ее пост набрал больше 22 тыс. лайков и 300 комментариев.

"О, еще одна Волочкова!" – отметила rousi45, имея в виду российскую балерину Анастасию Волочкова, которая часто постит в соцсети фото из бани.

"Волочкова обзавидуется", – считает mishelmakedonskiy.

"Здорово, только не понимаю: а макияж в бане зачем? Для фото в Instagram? Вы и без косметики – огонь", – написала kate_mazyrka.

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