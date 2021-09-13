"Получается, что кров и еду даем мы". Наташа Королева высказалась о проживающей в ее доме стриптизерше – избраннице 19-летнего сына

"Жить ей негде. Она же приехала из далекого города и попала в пандемию. Архип как настоящий джентльмен предложил ей место у себя в гнезде. Мы на все ситуации, которые у Архипа происходят в личной жизни, смотрим мудро – всех принимаем, со всеми общаемся, и даже с бывшими", – заявила Королева.

По словам певицы, она считает избранницу сына "очень хорошей девочкой", которая помогает ей по дому и выполняет все просьбы.

"Скажем так, инициативу не проявляет, но делает все. Я не знаю про родителей Мелиссы, но знаю, что ее воспитывала бабушка, – и бабушка большая молодец, потому что она реально ее как девочку научила. Она готовит, может убирать, прекрасно шьет", – заявила Наташа Королева.

Певица отметила, что не намерена строить с Мелиссой дружеские отношения.

Наташа Королева призналась, что говорила с сыном о возможной беременности его девушки.

"Говорю, ребята, если вдруг вы решите создать семью и ее приумножить, на какие силы вы рассчитываете? Получается, что кров и еду даем мы. А все остальное они зарабатывают сами", – объяснила певица.