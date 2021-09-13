"Получается, что кров и еду даем мы". Наташа Королева высказалась о проживающей в ее доме стриптизерше – избраннице 19-летнего сына

"Жить ей негде. Она же приехала из далекого города и попала в пандемию. Архип как настоящий джентльмен предложил ей место у себя в гнезде. Мы на все ситуации, которые у Архипа происходят в личной жизни, смотрим мудро – всех принимаем, со всеми общаемся, и даже с бывшими", – заявила Королева.
По словам певицы, она считает избранницу сына "очень хорошей девочкой", которая помогает ей по дому и выполняет все просьбы.
"Скажем так, инициативу не проявляет, но делает все. Я не знаю про родителей Мелиссы, но знаю, что ее воспитывала бабушка, – и бабушка большая молодец, потому что она реально ее как девочку научила. Она готовит, может убирать, прекрасно шьет", – заявила Наташа Королева.
Певица отметила, что не намерена строить с Мелиссой дружеские отношения.
Наташа Королева призналась, что говорила с сыном о возможной беременности его девушки.
"Говорю, ребята, если вдруг вы решите создать семью и ее приумножить, на какие силы вы рассчитываете? Получается, что кров и еду даем мы. А все остальное они зарабатывают сами", – объяснила певица.
Архип Глушко (2002) – единственный сын Наташи Королевой (настоящая фамилия – Порывай). Его отец – супруг артистки Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан. Пара зарегистрировала брак после рождения сына, в августе 2003 года.
14 февраля 2021 года Архип Глушко сообщил, что сделал Мелиссе предложение. Российское издание "Дни.ру" пишет, что пара познакомилась в 2020 году.
На своей странице в Instagram Архип Глушко часто делится роликами, на которых они с Мелиссой запечатлены во время репетиции танцев на пилоне.
Королева, комментируя в апреле возможную женитьбу сына на Мелиссе, заявила, что девушка – всего лишь личный тренер ее сына по танцам на пилоне. "Когда будет свадьба, мы обязательно, поверьте, объявим. Парень красивый – чувствую, еще не одну фейковую свадьбу будем отмечать", – заявила тогда Королева.