"Такой большой, а все с тетками". Сын Наташи Королевой позировал в плавках в компании двух женщин

На первом видео Глушко в плавках демонстрирует падение в горную речку с раскинутыми в стороны руками, а на втором ролике запечатлен во время передвижения вдоль русла реки на корточках.

Добравшись до небольшого расширения русла, сын Наташи Королевой перекрестился левой рукой перед тем, как туда нырнуть. Компанию ему составили две женщины в купальниках.

"Вода около 4 °С.. Но температура нипочем, когда горячий дух", – подписал он публикацию.

"Такой большой, а все с тетками", – прокомментировали видео фолловеры.

"Даже крестится неправильно. Какой ужас", – написали в комментариях пользователи сети.

"Когда в зал пойдешь?" – поинтересовались подписчики.

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