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09 августа, 2021
 
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"Такой большой, а все с тетками". Сын Наташи Королевой позировал в плавках в компании двух женщин

Архип Глушко единственный сын Наташи Королевой
Архип Глушко – единственный сын Наташи Королевой
Фото: koroleva__star / Instagram

19-летний сын российской певицы Наташи Королевой Архип Глушко 8 августа опубликовал в Instagram два ролика, на которых запечатлен во время отдыха в Туапсе (Россия).

На первом видео Глушко в плавках демонстрирует падение в горную речку с раскинутыми в стороны руками, а на втором ролике запечатлен во время передвижения вдоль русла реки на корточках.

Добравшись до небольшого расширения русла, сын Наташи Королевой перекрестился левой рукой перед тем, как туда нырнуть. Компанию ему составили две женщины в купальниках.

"Вода около 4 °С.Но температура нипочем, когда горячий дух", – подписал он публикацию.

"Такой большой, а все с тетками", – прокомментировали видео фолловеры.

"Даже крестится неправильно. Какой ужас", – написали в комментариях пользователи сети.

"Когда в зал пойдешь?" – поинтересовались подписчики.

Контекст:

Архип Глушко (2002) – единственный сын российской певицы украинского происхождения Наташи Королевой и танцора Сергея Глушко, известного как стриптизер Тарзан. 28 июня 2021 года российские СМИ, ссылаясь на наличие обручального кольца на безымянном пальце правой руки Архипа Глушко, сообщили, что он женился.

Теги: Наташа Королева, певица, отдых, Архип Глушко
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