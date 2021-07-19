"Неприятно смотреть на сына. Копия папаша!", "Надо быть скромнее". В сети обсуждают сына Королевой и Тарзана после его нового фото с мамой

"Выходные на даче. Что может быть лучше!" – написала она.

Архип запечатлен держащим тележку с растениями и цветами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

"Что с сыном? Надо поскромнее себя вести", – заявила подписчица alhamdulillah066.

"У взрослого парня, должно быть соответствующее поведение. Мальчик заигрался", – отметила ve.ra6933.

"Неприятно смотреть на сына. Копия папаша!" – написала rassokhinamarianna.