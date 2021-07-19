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19 июля, 2021
 
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"Секси", "Верхняя часть купальника задом наперед надета?", Ух, как страстно". Каменских удивила новым соблазнительным снимком

Каменских заинтриговала новым снимком
Каменских заинтриговала новым снимком
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) 18 июля на своей странице в Instagram обнародовала фото в голубом раздельном купальнике.

Певица запечатлена с поднятыми вверх ветром волосами.

"Верхняя часть купальника задом наперед надета, или мне кажется?" – спросила подписчица sv.etlana9153.

"Секси", – написал berendeevaleksandr.

"Ух, как страстно!" – отметил raznoe_video81.

Контекст:

4 мая Насте Каменских исполнилось 34 года. Она выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Теги: купальник, Настя Каменских, Потап и Настя, певица, певица NK
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