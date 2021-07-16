"Нет худа без добра". Димопулос показала окровавленные ноги

Димопулос: Обычно после такого происходит что-то очень прекрасное и волшебное Фото: santadimopulos / Instagram

Димопулос в коротком ролике показала окровавленные ноги.

По словам певицы, она в начале пробежки подумала, что упадет, и ей придется маскировать раны.

"Интуиция? Нет худа без добра – с обрыва не свалилась, голову не повредила. Обычно после такого происходит что-то очень прекрасное и волшебное. Раньше я бы билась в истерике, сейчас – даже мысли отчаяния не проскочило! Это потрясающее открытие для меня, ведь в экстремальных ситуациях сразу понятно, как обстоят дела внутри себя на самом деле", – написала она.

Димопулос отдыхает на курорте Сен-Жан-Кап-Ферра во Франции.

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