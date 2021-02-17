Бульвар Шоубиз
 
17 февраля, 2021
 
Новости

"Выдыхаю". Димопулос рассказала о своих мечтах, которые сбылись

По словам экс-участницы украинской группы "ВИА Гра", победительницы шоу "Танцы со звездами 7" на "1+1" Санты Димопулос, в ее жизни все случается вовремя.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Димопулос: Это сбылось. И остальное сбудется
Димопулос: Это сбылось. И остальное сбудется
Фото: santadimopulos / Instagram

Экс-участница украинской группы "ВИА Гра", победительница шоу "Танцы со звездами 7" на "1+1" Санта Димопулос заявила, что расстраивается из-за того, что ее мечты и планы реализуются не так быстро, как бы ей того хотелось. Об этом она написала 16 февраля в Instagram. 

"Когда расстраиваюсь, вспоминаю момент, когда хотела того, что у меня уже есть сейчас", – написала артистка.

По словам Димопулос, когда-то она мечтала иметь полноценную и счастливую семью, родить дочь, стать участницей шоу "Танцы со звездами" на "1+1", построить бизнес, быть финансово независимой, стать амбасадором мирового бренда и встретить человека, с которым могла бы свернуть горы. 

"Все это сбылось. И остальное сбудется. В моей жизни точно всему свое время. Выдыхаю", – подытожила она.

Димопулос родилась в 1987 году в Киеве. Она была участницей группы "ВИА Гра" в 2011–2012 годах и группы Queens в 2016–2017-м. Димопулос также чемпионка мира по фитнесу (2011).

Артистка замужем за украинским бизнесменом Игорем Кучеренко. Супруги воспитывают дочь Софию (2019).

В отношениях с украинским шоуменом Андреем Джеджулой Димопулос родила сына Даниэля (2008).

Теги: Санта Димопулос, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Виторган: Как я могу думать о смерти, когда эти чудеса передо мной – три женщины: Ирочка и мои две малышки?
  Виторган: Как я могу думать о смерти, когда эти чудеса передо мной – три женщины: Ирочка и мои две малышки?
Дмитрий ГОРДОН
  Что такое Clubhouse, почему туда могут попасть не все и как Маск помог популярности соцсети?
  Что такое Clubhouse, почему туда могут попасть не все и как Маск помог популярности соцсети?
Елена КРАВЧЕНКО
"Жесткая хватка олигархов, коррупция, отсутствие политической решимости". Главное из резолюции Европарламента по Украине
"Жесткая хватка олигархов, коррупция, отсутствие политической решимости". Главное из резолюции Европарламента по Украине
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какой шикарный вид!". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук позировала в откровенном платье без бюстгальтера
"Какой шикарный вид!". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук позировала в откровенном платье без бюстгальтера
Сын Боярского рассказал о самочувствии госпитализированного артиста
Сын Боярского рассказал о самочувствии госпитализированного артиста
Девятилетняя дочь Ани Лорак завела страницу в Instagram
Девятилетняя дочь Ани Лорак завела страницу в Instagram
"Это дешевле, чем вы думаете". Клопотенко поделился бюджетным рецептом пасты с лососем
"Это дешевле, чем вы думаете". Клопотенко поделился бюджетным рецептом пасты с лососем
"Выдыхаю". Димопулос рассказала о своих мечтах, которые сбылись
"Выдыхаю". Димопулос рассказала о своих мечтах, которые сбылись
Беременная Фролова узнала пол будущего ребенка
Беременная Фролова узнала пол будущего ребенка
"Ловкость рук", "Моя мама мне эти фокусы в детстве показывала". Орбакайте голой рукой полезла в огонь
"Ловкость рук", "Моя мама мне эти фокусы в детстве показывала". Орбакайте голой рукой полезла в огонь
"Заснеженный Тополя". Лидер группы "Антитіла" окунулся лицом в снег
"Заснеженный Тополя". Лидер группы "Антитіла" окунулся лицом в снег
"Беременна!!!", "Мимимишность зашкаливает". Каменских обратилась к своим поклонникам
"Беременна!!!", "Мимимишность зашкаливает". Каменских обратилась к своим поклонникам
"Они очень-очень счастливы!" Звезды "Игры престолов" Харрингтон и Лесли стали родителями
"Они очень-очень счастливы!" Звезды "Игры престолов" Харрингтон и Лесли стали родителями
Режиссер Левицкий: Бедные сценаристы пишут плохие истории. Надо найти способ обеспечить себе возможность написать классную историю
Режиссер Левицкий: Бедные сценаристы пишут плохие истории. Надо найти способ обеспечить себе возможность написать классную историю
  "Жизнь сложилась по-другому". Дикусар рассказал, для чего ему нужна семья
  "Жизнь сложилась по-другому". Дикусар рассказал, для чего ему нужна семья
Потап примерил женский накладной бюст
Потап примерил женский накладной бюст
13-летняя дочь Панина стала резидентом Испании
13-летняя дочь Панина стала резидентом Испании
Ани Лорак позировала в постели в черной сорочке с кружевами
Ани Лорак позировала в постели в черной сорочке с кружевами
Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем
Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS