"Так выглядит совершенство". Димопулос похвасталась рельефным телом

Экс-участница украинской группы "ВИА Гра", победительница шоу "Танцы со звездами 7" на "1+1" Санта Димопулос поделилась в Instagram фото в раздельном купальнике. Снимок был сделан во время отдыха певицы на Мальдивах.
"Затерянная в джунглях. Предвижу вопросы: рост, вес, фирма купальника, фирма шляпы, как похудеть", – написала она.
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Подписчики прокомментировали снимок.
"Лара Крофт, расхитительница бананов!" – написал tarasmaliarevych.
"Так выглядит совершенство", – заявил sochi_man.
"Какой рельеф", – отметила tasya_keks.
Певица отдыхает на Мальдивах с 7 января вместе с мужем, бизнесменом Игорем Кучеренко, и детьми Софией (2020) и Даниэлем (2009).
Санта Димопулос родилась 21 мая 1987 года в Киеве. Она была участницей группы "ВИА Гра" в 2011–2012 годах и группы Queens в 2016–2017-м. Она также чемпионка мира по фитнесу (2011).