Победительница и судья "Танцев со звездами" встретились на Мальдивах

Экс-участница украинской группы "ВИА Гра", победительница шоу "Танцы со звездами 7" на "1+1" Санта Димопулос и судья этого проекта, прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар встретились во время семейного отдыха на Мальдивах.
Совместные снимки Димопулос разместила 21 января в Instagram Stories.
"Провожаем", – подписала она публикацию.
Димопулос также поделилась фотографией, на которой запечатлены их с Кухар сыновья – Даниэль и Тимур.
18 января Кухар сообщила, что встретила свой день рождения на Мальдивах, проснувшись от шума океана. Димопулос отдыхает там же с 7 января.