Победительница и судья "Танцев со звездами" встретились на Мальдивах

Победительница шоу "Танцы со звездами 7" на "1+1" Санта Димопулос поделилась в сети совместными снимками с судьей этого проекта Екатериной Кухар, на которых они запечатлены вместе с мужьями и детьми на Мальдивах.

Димопулос в начале января вместе с семьей отправилась на отдых Фото: santadimopulos / Instagram

Экс-участница украинской группы "ВИА Гра", победительница шоу "Танцы со звездами 7" на "1+1" Санта Димопулос и судья этого проекта, прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар встретились во время семейного отдыха на Мальдивах.

Совместные снимки Димопулос разместила 21 января в Instagram Stories.

"Провожаем", – подписала она публикацию.

Скриншот: santadimopulos / Instagram

Димопулос также поделилась фотографией, на которой запечатлены их с Кухар сыновья – Даниэль и Тимур.

Скриншот: santadimopulos / Instagram

18 января Кухар сообщила, что встретила свой день рождения на Мальдивах, проснувшись от шума океана. Димопулос отдыхает там же с 7 января.