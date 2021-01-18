Кухар рассказала, как начался ее день рождения на Мальдивах

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар свой день рождения отмечает на Мальдивах. Об этом она написала 18 января в Instagram, опубликовав фото, сделанное на пляже.
"Сегодня проснулась от шума океана и щебета тропических птиц. Я живу интересную, счастливую, полную красочных эмоций и впечатлений жизнь, и вдыхаю ее аромат всеми фибрами! Может, в ней и есть сложности, головоломки и стрессы, но она моя", – поделилась эмоциями Кухар.
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Супруг Кухар, премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов, поздравляя жену с 39-летием, назвал себя самым счастливым человеком.
"Сегодня и всю жизнь я хочу благодарить тебя за то, что ты со мной! За то, что подарила мне замечательных детей! За то, что вдохновляешь и мотивируешь меня! С тобой – я самый счастливый!" – написал он.⠀
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Кухар и Стоянов официально зарегистрировали брак в сентябре 2019 года после 10 лет совместной жизни. Супруги воспитывают двух детей – Тимура, сына Кухар от предыдущих отношений (2009), и общую дочь Анастасию (2015).