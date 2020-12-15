"Позволил фривольность". Кухар рассказала о серьезной ссоре с мужем

По словам примы-балерины Национальной оперы Украины Екатерины Кухар, после ссоры с мужем, премьером Александром Стояновым она отключила все телефоны и не отвечала на его звонки.

Кухар и Стоянов зарегистрировали брак в сентябре 2019 года после 10 лет совместной жизни Фото: ekaterinakukhar_official / Instagram

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар в интервью передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина" рассказала, что в 2015 году, сразу после рождения дочери Анастасии, поссорилась со своим мужем – премьером Александром Стояновым.

"Александр себе позволил фривольность и получил скандал", – сообщила Кухар.

По словам балерины, поводом для скандала стали гастроли – Стоянов уехал выступать в Италию один, хотя они планировали сделать это вместе.

"Он даже не забрал нас из роддома", – подчеркнула балерина.

Кухар рассказала, что после этого отключила все телефоны и не отвечала на звонки мужа.

"Но он такой сумасшедший – отменил гастроли, приехал, помирился и снова уехал", – подытожила она.

Кухар и Стоянов официально зарегистрировали брак в сентябре 2019 года после 10 лет совместной жизни. Супруги воспитывают двух детей – Тимура, сына Кухар от предыдущих отношений (2009), и общую дочь Анастасию (2015).