Бульвар Шоубиз
 
15 декабря, 2020
 
Новости

"Позволил фривольность". Кухар рассказала о серьезной ссоре с мужем

По словам примы-балерины Национальной оперы Украины Екатерины Кухар, после ссоры с мужем, премьером Александром Стояновым она отключила все телефоны и не отвечала на его звонки.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кухар и Стоянов зарегистрировали брак в сентябре 2019 года после 10 лет совместной жизни
Кухар и Стоянов зарегистрировали брак в сентябре 2019 года после 10 лет совместной жизни
Фото: ekaterinakukhar_official / Instagram

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар в интервью передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина" рассказала, что в 2015 году, сразу после рождения дочери Анастасии, поссорилась со своим мужем – премьером Александром Стояновым. 

"Александр себе позволил фривольность и получил скандал", – сообщила Кухар.

По словам балерины, поводом для скандала стали гастроли – Стоянов уехал выступать в Италию один, хотя они планировали сделать это вместе.

"Он даже не забрал нас из роддома", – подчеркнула балерина. 

Кухар рассказала, что после этого отключила все телефоны и не отвечала на звонки мужа.

"Но он такой сумасшедший – отменил гастроли, приехал, помирился и снова уехал", – подытожила она.

Кухар и Стоянов официально зарегистрировали брак в сентябре 2019 года после 10 лет совместной жизни. Супруги воспитывают двух детей – Тимура, сына Кухар от предыдущих отношений (2009), и общую дочь Анастасию (2015).

Теги: скандал, семья, Екатерина Кухар, Александр Стоянов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Куда украинцам можно поехать на праздники. Список популярных стран и условия въезда
Куда украинцам можно поехать на праздники. Список популярных стран и условия въезда
Елена КРАВЧЕНКО
Адвокат Осыка: Евгений Щербань – младший поставил жирную точку в истории наследства отца – он так и не показал документ, подтверждающий его права
Адвокат Осыка: Евгений Щербань – младший поставил жирную точку в истории наследства отца – он так и не показал документ, подтверждающий его права
Елена ПОСКАННАЯ
  "Худший год в истории". Список главных потрясений 2020 года
  "Худший год в истории". Список главных потрясений 2020 года
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Хотя бы во сне могу подержать их за руку". Бывшая жена рэпера Сереги заявила, что устала бороться с артистом за сыновей
"Хотя бы во сне могу подержать их за руку". Бывшая жена рэпера Сереги заявила, что устала бороться с артистом за сыновей
"Позволил фривольность". Кухар рассказала о серьезной ссоре с мужем
"Позволил фривольность". Кухар рассказала о серьезной ссоре с мужем
Подкопаева в обтягивающем платье показала, как реагирует на первый снег
Подкопаева в обтягивающем платье показала, как реагирует на первый снег
Как выглядит сваха жены Медведчука. Опубликованы фото
Как выглядит сваха жены Медведчука. Опубликованы фото
"Ребенок – всегда подвиг". Многодетный отец Тополя откровенно рассказал о трудностях родительства
"Ребенок – всегда подвиг". Многодетный отец Тополя откровенно рассказал о трудностях родительства
Дочь Поляковой показала, как вместе с гитаристом репетирует песню
Дочь Поляковой показала, как вместе с гитаристом репетирует песню
"Что-то напряглось в шортах", "Волосатик", "Сексуальный". Фанатки рассматривают полуголого Козловского
"Что-то напряглось в шортах", "Волосатик", "Сексуальный". Фанатки рассматривают полуголого Козловского
"Съехали на попе с горки, поели сосульки". Шоптенко показала зимнюю прогулку с сыном
"Съехали на попе с горки, поели сосульки". Шоптенко показала зимнюю прогулку с сыном
"Это о-о-очень вкусно!" Мозговая поделилась быстрым способом маринования дорадо
"Это о-о-очень вкусно!" Мозговая поделилась быстрым способом маринования дорадо
  "Мне все равно, нравлюсь ли я кому-то, – мне важно нравиться себе". Ефросинина рассказала о своих правилах стройности
  "Мне все равно, нравлюсь ли я кому-то, – мне важно нравиться себе". Ефросинина рассказала о своих правилах стройности
"Может, кто-то что-то нашептал ему на меня?" Киркоров уволил домработницу, проработавшую у него 30 лет
"Может, кто-то что-то нашептал ему на меня?" Киркоров уволил домработницу, проработавшую у него 30 лет
"Семью не выбирают". Слава и Вика из "НеАнгелов" в переписке рассказали, как относятся друг к другу
"Семью не выбирают". Слава и Вика из "НеАнгелов" в переписке рассказали, как относятся друг к другу
"Раньше было лучше", "Перебор". Блогер Покрещук, увеличившая скулы, показала, как выглядела год назад
"Раньше было лучше", "Перебор". Блогер Покрещук, увеличившая скулы, показала, как выглядела год назад
  Willow. Свифт презентовала клип-сказку, который срежиссировала сама. Видео
  Willow. Свифт презентовала клип-сказку, который срежиссировала сама. Видео
"Все студентки Харькова в таких", "Зачетная шубейка", "Халат". Фаны Alyosha обсуждают ее новую шубу
"Все студентки Харькова в таких", "Зачетная шубейка", "Халат". Фаны Alyosha обсуждают ее новую шубу
Сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон ждет второго ребенка – СМИ
Сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон ждет второго ребенка – СМИ
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS