Бульвар Шоубиз
 
07 декабря, 2020
 
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"Позволяла себе больше остальных". Кухар прокомментировала резкие высказывания в свой адрес со стороны Фреймут на "Танцах со звездами"

Судья шоу "Танцы со звездами 7" на "1+1" Екатерина Кухар рассказала, какими до проекта были отношения с участницей шоу, телеведущей Ольгой Фреймут.

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Кухар: Я должна сказать правду
Кухар: Я должна сказать правду
Фото: ekaterinakukhar_official / Instagram

Судья шоу "Танцы со звездами 7" на "1+1" и прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар в интервью, которое 6 декабря было опубликовано на сайте "Обозреватель", заявила, что добрые отношения с участницей шоу телеведущей Ольгой Фреймут сложились задолго до проекта.

ы с ней общались и были знакомы еще задолго до шоу. Наверное, поэтому она позволяла себе больше остальных. Я придерживаюсь мнения, что артист должен высказываться в танце. Когда танец заканчивается, свое мнение высказывают члены жюри. Они же могут высказываться в сюжете или на балконе, который для этого и предназначен", – заявила Кухар.

Она отметила, что судьям иногда приходилось говорить правду в глаза участникам шоу. По словам Кухар, чаще всего это происходило, когда участники не посещали репетиции, а на паркете жаловались, что не успели выучить танец.

"Как человеку мне было искренне жаль их, хотелось поддержать. Но как артист я считаю, что это с их стороны был непрофессиональный подход. Я должна сказать правду, даже понимая, что фанатам участников это не понравится", – подытожила она.

"Танцы со звездами 7" – четвертый проект, в котором Кухар была судьей. Он стартовал 30 августа, а завершился 29 ноября после 14 эфиров.

Во время одного из эфиров Фреймут поскандалила с Кухар, посоветовав сходить в церковь, чтобы покаяться.

Футболист Сергей Мельник, который принимал участие в новом сезоне шоу, после выступления в третьем эфире также вступил в перепалку с Кухар, заявив, что хотел бы посмотреть на нее на футбольном поле.

Теги: скандал, Ольга Фреймут, Танцы со звездами, Екатерина Кухар
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