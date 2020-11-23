Стоянов рассказал, сколько штрафов за нарушение ПДД получила Кухар в октябре

Супруг судьи шоу "Танцы со звездами" на "1+1" и примы-балерины Национальной оперы Украины Екатерина Кухар Александр Стоянов в интервью ведущей "Світського життя" на "1+1" Кате Осадчей рассказал, что за предыдущий месяц его жена получила семь штрафов за превышение скорости во время управления автомобилем.
"75 [км/час] приходит. Я говорю: "Ты можешь немного быстрее тормозить перед камерой?" Она тормозит, но не успевает сбросить скорость до 69 [км/час]", – рассказал Стоянов.
Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня. Ее планировали запустить с 1 мая, но отложили из-за коронавирусной инфекции и связанного с этим карантина.
Список работающих камер и адреса их расположения опубликованы на сайте МВД. 3 июня МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.
До конца 2020 года Министерство внутренних дел установит 220 камер автофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах государственного значения.