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23 ноября, 2020
 
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Стоянов рассказал, сколько штрафов за нарушение ПДД получила Кухар в октябре

По словам мужа судьи шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Екатерины Кухар Александра Стоянова, его жена не успевает сбросить скорость, подъезжая к камерам видеофиксации дорожного движения.

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Стоянов: Она тормозит, но не успевает сбросить скорость
Стоянов: Она тормозит, но не успевает сбросить скорость
Фото: ekaterinakukhar_official / Instagram

Супруг судьи шоу "Танцы со звездами" на "1+1" и примы-балерины Национальной оперы Украины Екатерина Кухар Александр Стоянов в интервью ведущей "Світського життя" на "1+1" Кате Осадчей рассказал, что за предыдущий месяц его жена получила семь штрафов за превышение скорости во время управления автомобилем.

"75 [км/час] приходит. Я говорю: "Ты можешь немного быстрее тормозить перед камерой?" Она тормозит, но не успевает сбросить скорость до 69 [км/час]", – рассказал Стоянов.

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня. Ее планировали запустить с 1 мая, но отложили из-за коронавирусной инфекции и связанного с этим карантина.

Список работающих камер и адреса их расположения опубликованы на сайте МВД. 3 июня МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.

До конца 2020 года Министерство внутренних дел установит 220 камер автофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах государственного значения.

Теги: автомобили, ПДД, Екатерина Кухар, Александр Стоянов
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