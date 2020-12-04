Бульвар Шоубиз
 
04 декабря, 2020
 
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"Прижаться хочется". Мазур рассказала, какой на самом деле является судья "Танцев со звездами" Кухар

Украинская телеведущая Алла Мазур рассказала о близком знакомстве с балериной, судьей шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Екатериной Кухар.

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Мазур: Встреча как подарок
Мазур: Встреча как подарок
Фото: allamazurofficial / Instagram

Украинская телеведущая Алла Мазур на своей странице в Instagram поделилась совместным снимком с примой-балериной Национальной оперы, судьей шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Екатериной Кухар.

"Недосягаемая звезда балетной сцены и супертребовательная судья "Танцев со звездами", которой опасаются, кажется, даже коллеги. С острым словом, отточенным, как меч... Волшебная Екатерина Кухар при более близком знакомстве оказалась такой теплой, нежной и трогательной, к которой аж прижаться хочется", – написала она.

Пост Мазур сопроводила хештегами "встреча как подарок" и "рассмотреть звезду вблизи".

Алла Мазур ведет на "1+1" программу "ТСН.Тиждень".

Екатерина Кухар в седьмом сезоне проекта "Танцы со звездами 7" занимала кресло судьи в четвертый раз. Шоу стартовало 30 августа, а завершилось 29 ноября после 14 эфиров.

Теги: телеведущая, звезда, шоу, танцы, балерина, Танцы со звездами, Екатерина Кухар, Алла Мазур, судья, знакомства
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