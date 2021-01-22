Бульвар Шоубиз
 
22 января, 2021
 
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"Для меня это идеальный отдых". Димопулос в купальнике рассказала, чем занимается на Мальдивах

Экс-участница украинской группы "ВИА Гра", победительница шоу "Танцы со звездами 7" на "1+1" Санта Димопулос рассекретила свои развлечения на Мальдивах и объяснила, почему считает такой отдых идеальным.

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Димопулос: Дни летят, а столько всего еще хочется успеть!
Димопулос: Дни летят, а столько всего еще хочется успеть!
Фото: santadimopulos / Instagram

Экс-участница украинской группы "ВИА Гра", победительница шоу "Танцы со звездами 7" на "1+1" Санта Димопулос заявила в Instagram, что не понимает, как людям может быть скучно на Мальдивах.

"Дни летят, а столько всего еще хочется успеть! Вы спросите, чем же я занимаюсь тут? Большую часть времени провожу с семьей. Плаваем, гуляем, ходим на завтраки, ужинаем в разных ресторанах, играем в настольные игры. Каждый день я медитирую, тренируюсь, читаю, хожу на массажи", – рассказала она.

Димопулос добавила, что они с сыном Даниэлем собираются на мастер-класс по приготовлению пиццы.

"Завтра будем кататься на "таблетке", на велосипедах, падлбордах, плавать в масках, смотреть фильм в кинотеатре под открытым небом. Для меня это идеальный отдых. Никто и ничто не отвлекает меня от семьи, природы и не нарушает внутреннюю гармонию и штиль", – призналась она.

Пост певица сопроводила снимком в раздельном красном купальнике.

Димопулос отдыхает на Мальдивах с 7 января вместе с мужем, бизнесменом Игорем Кучеренко, и детьми Софией (2020) и Даниэлем (2009).

Теги: ВИА Гра, Санта Димопулос, Мальдивы, Танцы со звездами
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