"Для меня это идеальный отдых". Димопулос в купальнике рассказала, чем занимается на Мальдивах

Экс-участница украинской группы "ВИА Гра", победительница шоу "Танцы со звездами 7" на "1+1" Санта Димопулос рассекретила свои развлечения на Мальдивах и объяснила, почему считает такой отдых идеальным.

Экс-участница украинской группы "ВИА Гра", победительница шоу "Танцы со звездами 7" на "1+1" Санта Димопулос заявила в Instagram, что не понимает, как людям может быть скучно на Мальдивах.

"Дни летят, а столько всего еще хочется успеть! Вы спросите, чем же я занимаюсь тут? Большую часть времени провожу с семьей. Плаваем, гуляем, ходим на завтраки, ужинаем в разных ресторанах, играем в настольные игры. Каждый день я медитирую, тренируюсь, читаю, хожу на массажи", – рассказала она.

Димопулос добавила, что они с сыном Даниэлем собираются на мастер-класс по приготовлению пиццы.

"Завтра будем кататься на "таблетке", на велосипедах, падлбордах, плавать в масках, смотреть фильм в кинотеатре под открытым небом. Для меня это идеальный отдых. Никто и ничто не отвлекает меня от семьи, природы и не нарушает внутреннюю гармонию и штиль", – призналась она.

Пост певица сопроводила снимком в раздельном красном купальнике.

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Димопулос отдыхает на Мальдивах с 7 января вместе с мужем, бизнесменом Игорем Кучеренко, и детьми Софией (2020) и Даниэлем (2009).