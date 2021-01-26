"ФБР и ЦРУ позавидовали бы". Димопулос рассказала, приходилось ли ей переживать измены

По словам бывшей участницы украинской группы "ВИА Гра" Санты Димопулос, если ей и изменяли, то делали это так, что позавидовали бы американские службы ФБР и ЦРУ.

Экс-участница украинской группы "ВИА Гра", победительница шоу "Танцы со звездами 7" на "1+1" Санта Димопулос 26 января, отвечая в Instagram Stories на вопросы подписчиков, заявила, что ей не приходилось переживать измены.

"Либо [они] делали это так незримо и профессионально, что даже [американские разведывательные службы] ФБР и ЦРУ позавидовали бы", – уточнила певица.

Скриншот: santadimopulos / Instagram

Димопулос родилась в 1987 году в Киеве. Она была участницей группы "ВИА Гра" в 2011–2012 годах и группы Queens в 2016–2017-м. Димопулос также чемпионка мира по фитнесу (2011).

Артистка замужем за украинским бизнесменом Игорем Кучеренко. Супруги воспитывают дочь Софию (2019).

В отношениях с украинским шоуменом Андреем Джеджулой Димопулос родила сына Даниэля (2008).