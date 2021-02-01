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01 февраля, 2021
 
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"Эти ощущения невозможно описать!" Димопулос прыгнула с парашютом в Дубае. Видео

Экс-участница украинской группы "ВИА Гра" Санта Димопулос совершила прыжок с парашютом с высоты 4 тыс. метров.

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Димопулос: Пошла навстречу своему самому большому страху боязни высоты
Димопулос: Пошла навстречу своему самому большому страху – боязни высоты
Фото: santadimopulos / Instagram

Экс-участница украинской группы "ВИА Гра", победительница шоу "Танцы со звездами 7" на "1+1" Санта Димопулос совершила прыжок с парашютом в паре с инструктором. Об этом она сообщила 29 января в Instagram, опубликовав соответствующие фото и видео.

"Вычеркнула один пункт из своего Bucketlist и пошла навстречу своему самому большому страху – боязни высоты. Эти ощущения невозможно описать! Одно из самых невероятных, фантастических и безумных приключений в моей жизни! Прыжок с парашютом с 4 тыс. метров над красотами Дубая", – написала она. 

Димопулос разместила ролик, на котором запечатлен процесс от посадки на самолет до приземления.

Димопулос родилась в 1987 году в Киеве. Она была участницей группы "ВИА Гра" в 2011–2012 годах и группы Queens в 2016–2017-м. Димопулос также чемпионка мира по фитнесу (2011).

Артистка замужем за украинским бизнесменом Игорем Кучеренко. Супруги воспитывают дочь Софию (2019).

В отношениях с украинским шоуменом Андреем Джеджулой Димопулос родила сына Даниэля (2008).

Теги: Дубай, ОАЭ, Санта Димопулос, парашют
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