Беременная MamaRika снялась топлес в объятиях мужа

Исполнительница запечатлена топлес. Голую грудь руками прикрыл ее муж.

"Выбираем имя сыну. Эта тема поднимается на высоких тонах у нас в семье уже долгое время, и все безрезультатно", – призналась MamaRika.

По мнению певицы, имя мужчины должно быть сильным, нести конкретный посыл, давать уверенность в себе.

"Короче, пока нифига не решили, потому предлагаем вам, народ, помочь нам. Бросайте свои варианты в комменты, но давайте только в адеквате – без Аристархов и Софоклов", – написала она.

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