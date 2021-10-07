"Папа в стрип-клубе штаны снимает?", "Архип явно на китайца похож. Колись, Наташа!" В сети обсуждают новое фото Королевой с сыном

"Осень. Цвет настроения – красный", – написала она и добавила хештеги "мама", "сыночек", "семья", "любовь".

View this post on Instagram Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

"Взрослый парень, а от мамы не от липнет никак. Нет мужского воспитания, мамсик", – заявила подписчица zoiafateevs.

"А где папу-то потеряли? В каком-то стрип-клубе штаны снимает?" – спросила mmentiukova.

"Архип явно на китайца похож! Колись, Наташа!" – призвала ukleina_sveto4ka.