  Варум рассказала, почему на самом деле не ездит в Крым

Варум: Я не езжу в Крым уже много лет Фото: avarum / Instagram

"Я не езжу в Крым уже много лет. У меня нет возможности поехать в Крым, потому что я попаду в черные списки и не смогу приехать во Львов – у меня там родные, у меня бабушкина сестра, которой 96 лет", – сказала она.

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