Бульвар Шоубиз
 
07 октября, 2021
 
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Варум рассказала, почему на самом деле не ездит в Крым

 
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Варум: Я не езжу в Крым уже много лет
Варум: Я не езжу в Крым уже много лет
Фото: avarum / Instagram

Российская певица Анжелика Варум в интервью YouTube-каналу "А поговорить?" 6 октября призналась, что не посещает аннексированный Россией Крым по семейным причинам.

"Я не езжу в Крым уже много лет. У меня нет возможности поехать в Крым, потому что я попаду в черные списки и не смогу приехать во Львов – у меня там родные, у меня бабушкина сестра, которой 96 лет", – сказала она.

ВИДЕО
Видео: А поговорить? / YouTube
Контекст:

Анжелика Варум родилась во Львове в 1969 году.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Согласно украинскому законодательству, посещение оккупированного Россией Крыма легальным способом возможно лишь с территории Украины через контрольные пункты "Каланчак", "Чаплынка" и "Чонгар" в Херсонской области и только с разрешения украинских властей.

Теги: Россия, Львов, Крым, Украина, Анжелика Варум, певица
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