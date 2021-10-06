"Крутышка". Каменских снялась в дерзком образе на работе

"Утро начинается со съемок. Обожаю такие насыщенные дни, когда работа кипит и расписана буквально каждая минутка!" – написала она.
Певица добавила, что готовит нечто захватывающее, но не уточнила, о чем конкретно идет речь.
Каменских запечатлена в куртке-косухе, черных кожаных брюках, ботильонах на массивных каблуках и ярко-зеленом свитере.
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"Крутышка", – прокомментировала подписчица natali6_8.
Настя Каменских выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились.
После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.