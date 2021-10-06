"Крутышка". Каменских снялась в дерзком образе на работе

"Утро начинается со съемок. Обожаю такие насыщенные дни, когда работа кипит и расписана буквально каждая минутка!" – написала она.

Певица добавила, что готовит нечто захватывающее, но не уточнила, о чем конкретно идет речь.

Каменских запечатлена в куртке-косухе, черных кожаных брюках, ботильонах на массивных каблуках и ярко-зеленом свитере.

View this post on Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Крутышка", – прокомментировала подписчица natali6_8.