"Все на протестах". Loboda рассказала о воспитании старшей дочери, а также общении с ее отцом

"Ежедневно Евочка с ним общается по скайпу. Андрей к нам приезжает в гости. У нас очень теплые, хорошие отношения", – заявила она.

По словам певицы, ее дочь Ева интересуется музыкой, танцами, много читает.

"Она занимается испанским, английским, лепкой и рисованием. Сейчас, конечно, мы находимся в таком возрасте подростковом, все на протестах, но мы с ней договариваемся. Она не читает Instagram, у нее нет TikTok, хотя она очень возмущается по этому поводу и говорит: "Мама, у всех моих подружек есть, почему нет у меня?" А я считаю, что для детской психики читать все, что там пишут... Оттого что сыплются на маму часто какие-то ненужные комментарии, на детях это часто отражается. Она уязвимая девочка, поэтому я думаю, что позже разрешим", – заявила Loboda.

Младшая дочь певицы, трехлетняя Тильда, как утверждает исполнительница, проявляет актерские способности.

"Моя мама говорит, что актриса подрастает. А Евочка очень защищает ее, любит. Мы сейчас живем в Европе, у моря. Катаемся на квадроциклах, ездим на самокатах по набережной, просыпаемся утром, завтракаем вместе у моря. У нас есть уже какая-то такая новая традиция, которой мы придерживаемся", – рассказала она.