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05 октября, 2021
 
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"Все на протестах". Loboda рассказала о воспитании старшей дочери, а также общении с ее отцом

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Loboda: У нас есть традиция, которой мы придерживаемся
Loboda:  У нас есть традиция, которой мы придерживаемся
Фото: lobodaofficial / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Loboda в интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" рассказала, что часто видится с бывшим супругом – танцовщиком Андреем Царем, отцом ее десятилетней дочери Евы. Текст опубликовали на сайте канала "Украина" 4 октября.

"Ежедневно Евочка с ним общается по скайпу. Андрей к нам приезжает в гости. У нас очень теплые, хорошие отношения", – заявила она.

По словам певицы, ее дочь Ева интересуется музыкой, танцами, много читает.

"Она занимается испанским, английским, лепкой и рисованием. Сейчас, конечно, мы находимся в таком возрасте подростковом, все на протестах, но мы с ней договариваемся. Она не читает Instagram, у нее нет TikTok, хотя она очень возмущается по этому поводу и говорит: "Мама, у всех моих подружек есть, почему нет у меня?" А я считаю, что для детской психики читать все, что там пишут... Оттого что сыплются на маму часто какие-то ненужные комментарии, на детях это часто отражается. Она уязвимая девочка, поэтому я думаю, что позже разрешим", – заявила Loboda.

Младшая дочь певицы, трехлетняя Тильда, как утверждает исполнительница, проявляет актерские способности.

"Моя мама говорит, что актриса подрастает. А Евочка очень защищает ее, любит. Мы сейчас живем в Европе, у моря. Катаемся на квадроциклах, ездим на самокатах по набережной, просыпаемся утром, завтракаем вместе у моря. У нас есть уже какая-то такая новая традиция, которой мы придерживаемся", – рассказала она.

Контекст:

Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Лобода – мать двух дочерей: Евы (2011) и Тильды (2018). Отец Евы – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. 

Сейчас певица состоит в отношениях, но имя своего избранника не называет. В мае украинские СМИ писали, что гражданским мужем Лободы является украинский бизнесмен армянского происхождения Артур Гранц. Спустя месяц артистка с иронией прокомментировала эту информацию в своем микроблоге, не подтвердив, но и не опровергнув ее.

Теги: Loboda, певица, подростки
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