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20 сентября, 2021
 
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"Понимала, с каждым годом будет все труднее это скрывать". 48-летняя Наташа Королева показала свою проживающую в США двухлетнюю дочь не от Тарзана

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Наташа Королева скрывала от супруга свою биологическую дочь
Наташа Королева скрывала от супруга свою биологическую дочь
Фото: koroleva__star / Instagram

48-летняя российская певица Наташа Королева 18 сентября в эфире шоу "Секрет на миллион" на российском канале НТВ сообщила, что у нее есть биологическая дочь, которую выносила и в октябре 2019 года родила суррогатная мать. Отцом ребенка является друг певицы, проживающий в Сан-Франциско (США) программист из Украины.

"Это девочка, скоро ей будет два годика. Эта девочка мне родная по крови. Дочь. Она родилась благодаря суррогатной матери. Моя дочь родилась от другого мужчины. Я осуществила мечту очень хорошего человека, моего друга. И сделала ему подарок в виде прекрасной девочки, дочки. Я подарила ему свою яйцеклетку", – объяснила появление дочери артистка.

По словам певицы, беременность у суррогатной матери протекала с осложнениями, а когда ребенок родился, отец девочки презентовал Королевой 50 биткоинов в знак благодарности за подаренную яйцеклетку.

Наташа Королева впервые увиделась с дочерью, когда ребенку исполнилось два месяца.

Скриншот: НТВ / YouTube
Скриншот: НТВ / YouTube

Артистка заявила, что ее биологическая дочь узнает о том, кто является ее матерью, когда достигнет 16-летия, – сейчас в документах указано только имя ее биологического отца.

Певица отметила, что в настоящее время общается с ребенком по видеосвязи.

Новость о том, что у Королевой есть дочь, по словам певицы, стала полной неожиданностью для ее семьи – в передаче говорится, что они узнали об этом только во время съемок.

"Тебя вообще надо клонировать. Чем больше будет таких, как ты, тем лучше. Я рад. Молодец. Вы думали, мы будем горевать? Да у нас праздник сегодня в семье", – отреагировал Тарзан.

На своей странице в Instagram певица опубликовала анонс передачи, закрыв для подписчиков комментарии.

"Я взяла на себя ответственность рассказать о тайне, которую смогла хранить несколько лет! Так как четко понимала, с каждым годом будет все труднее это скрывать", – написала певица.

Контекст:

Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве. В 1989 году певица уехала в Москву, начав строить карьеру в шоу-бизнесе. Сейчас в дискографии певицы 11 альбомов.

С 2003 года артистка замужем за стриптизером Тарзаном (Сергеем Глушко). В 2002-м у них родился сын Архип.

Теги: дети, скандал, Наташа Королева, Тарзан, семья, Сергей Глушко
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