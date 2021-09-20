"Понимала, с каждым годом будет все труднее это скрывать". 48-летняя Наташа Королева показала свою проживающую в США двухлетнюю дочь не от Тарзана

"Это девочка, скоро ей будет два годика. Эта девочка мне родная по крови. Дочь. Она родилась благодаря суррогатной матери. Моя дочь родилась от другого мужчины. Я осуществила мечту очень хорошего человека, моего друга. И сделала ему подарок в виде прекрасной девочки, дочки. Я подарила ему свою яйцеклетку", – объяснила появление дочери артистка.
По словам певицы, беременность у суррогатной матери протекала с осложнениями, а когда ребенок родился, отец девочки презентовал Королевой 50 биткоинов в знак благодарности за подаренную яйцеклетку.
Наташа Королева впервые увиделась с дочерью, когда ребенку исполнилось два месяца.
Артистка заявила, что ее биологическая дочь узнает о том, кто является ее матерью, когда достигнет 16-летия, – сейчас в документах указано только имя ее биологического отца.
Певица отметила, что в настоящее время общается с ребенком по видеосвязи.
Новость о том, что у Королевой есть дочь, по словам певицы, стала полной неожиданностью для ее семьи – в передаче говорится, что они узнали об этом только во время съемок.
"Тебя вообще надо клонировать. Чем больше будет таких, как ты, тем лучше. Я рад. Молодец. Вы думали, мы будем горевать? Да у нас праздник сегодня в семье", – отреагировал Тарзан.
На своей странице в Instagram певица опубликовала анонс передачи, закрыв для подписчиков комментарии.
"Я взяла на себя ответственность рассказать о тайне, которую смогла хранить несколько лет! Так как четко понимала, с каждым годом будет все труднее это скрывать", – написала певица.
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Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве. В 1989 году певица уехала в Москву, начав строить карьеру в шоу-бизнесе. Сейчас в дискографии певицы 11 альбомов.
С 2003 года артистка замужем за стриптизером Тарзаном (Сергеем Глушко). В 2002-м у них родился сын Архип.