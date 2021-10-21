"На вас смотришь и стареть не страшно". 75-летняя мать Наташи Королевой показала лабутены за $1195

"Не женщина, а электростанция", – похвалили Людмилу Порывай ее подписчики за позитив и энергетику Фото: mama_luda_star / Instagram

"Сейчас мечта каждой женщины. Подошли к магазину Лабутана – ну, [обувь] с красной подошвой, вы знаете. Отделан магазин уникально – деревом. Это столько много денег нужно было. Но и дороже, чем туфли стоит. Пошли посмотрим, примерим что-то", – предложила подписчикам 75-летняя Порывай.

Сначала она показала полусапожки с красной подошвой и в стразах стоимостью $1195, после – сумочку в виде туфли. Ее стоимость мать певицы не озвучила.

"Представляете, я на сцене и с красной подошвой?! Все будут мои! […] Лабутан сделал супер-кожу, и натуральное все, ноги не потеют и ноги бегают сами", – подчеркнула Порывай.

Ее пост набрал почти 25 тыс. просмотров.

"Молодец, Люда, всегда на позитиве!" – написала lailiasalikhziano.

"На вас смотришь – и жизнь нравится, и стареть не страшно", – призналась nella_2177.

"Какая крутая мама! Приятно смотреть! Не женщина, а электростанция", – считает shtelle_.

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