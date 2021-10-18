"Супер бабушка!", "Это просто кривляние". 75-летняя мать Наташи Королевой станцевала под матерный рэп. Видео

В песне, в частности, есть такие строки: "Я вложила деньги в свое тело, сука, с меня хватит. Я хорошо выгляжу, мне нравится ...баться с ним, когда встает солнце".

"Наслаждайтесь жизнью!" – призвала подписчиков 75-летняя Порывай.

"Супер бабушка!" – написала в комментариях ksendzovanina.

"Молодец, мама Люда! Всегда на позитиве!" – считает guliu766.

"Это просто кривляние. Лучше эту энергию – на что-то полезное и достойное", – посоветовала larisalopatka.

Контекст:

Людмила Порывай родилась 12 февраля 1946 года в Киеве. Она заслуженная артистка Украины, в прошлом – дирижер хоровой капеллы "Свиточ". В настоящее время она проживает в США. Ее первый муж Владимир Порывай был хормейстером академического хора. Он умер в 1993 году. В браке у пары родилось две дочери: Ирина (певица Руся) и Наталья (Наташа Королева).

Сейчас Людмила Порывай замужем второй раз. Ее муж – американский бизнесмен Игорь Эльперин. Он уехал в Майами (США) в 1970-х годах, где вскоре открыл ресторан для эмигрантов.