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06 августа, 2021
 
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"Да, Тарзан пригрелся", "Повезло с тещей, да и с женой тоже". Мать Наташи Королевой похвасталась, чем кормит гостей в Майами

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Мать Наташи Королевой живет в США
Мать Наташи Королевой живет в США
Фото: mama_luda_star / Instagram

Проживающая в США мать российской певицы украинского происхождения Наташи Королевой Людмила Порывай 5 августа в Instagram выложила ролик, в котором запечатлена во время игры на рояле.

В съемке ролика также принимала участие ее младшая дочь, российская певица украинского происхождения Наташа Королева. 

"У каждого свой тренажер. Кто-то тренирует мышцы, а кто-то... Как красиво", – прокомментировала она игру матери.

Закончив играть, мать певицы принялась перебирать фото, рассказывая о своем гостеприимстве.

"Много ли звезд было у меня в гостях в Майами? Наверное, все ели мои борщи, мои котлетки. Мои голубчики", – заявила Людмила Порывай.

В комментарии к ролику она призналась, что любит принимать гостей. 

"В этом обмене энергий заложен смысл и красота жизни! Пандемия, конечно, внесла свои коррективы, но жизнь продолжается. Не падать духом и всем здоровья", – написала она.

"[Нынешнему мужу Наташи Королевой, стриптизеру] Тарзану повезло с тещей, да и с женой тоже", – прокомментировали ролик подписчики Порывай.

"Да, Тарзан пригрелся", – поддержали диалог пользователи сети.

Контекст:

Людмила Порывай – заслуженная артистка Украины, в прошлом – дирижер хоровой капеллы "Свиточ". В настоящее время она проживает в США. Ее первый муж Владимир Порывай был хормейстером академического хора. Он умер в 1993 году. В браке у пары родилось две дочери: Ирина (певица Руся) и Наталья (Наташа Королева).

Сейчас Людмила Порывай замужем второй раз. Ее муж – американский бизнесмен Игорь Эльперин. Он уехал в Майами (США) в 1970-х годах, где вскоре открыл ресторан для эмигрантов. 

Теги: Майами, Наташа Королева, Тарзан, Людмила Порывай
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