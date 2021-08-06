"Да, Тарзан пригрелся", "Повезло с тещей, да и с женой тоже". Мать Наташи Королевой похвасталась, чем кормит гостей в Майами

В съемке ролика также принимала участие ее младшая дочь, российская певица украинского происхождения Наташа Королева.

"У каждого свой тренажер. Кто-то тренирует мышцы, а кто-то... Как красиво", – прокомментировала она игру матери.

Закончив играть, мать певицы принялась перебирать фото, рассказывая о своем гостеприимстве.

"Много ли звезд было у меня в гостях в Майами? Наверное, все ели мои борщи, мои котлетки. Мои голубчики", – заявила Людмила Порывай.

В комментарии к ролику она призналась, что любит принимать гостей.

"В этом обмене энергий заложен смысл и красота жизни! Пандемия, конечно, внесла свои коррективы, но жизнь продолжается. Не падать духом и всем здоровья", – написала она.

"[Нынешнему мужу Наташи Королевой, стриптизеру] Тарзану повезло с тещей, да и с женой тоже", – прокомментировали ролик подписчики Порывай.

"Да, Тарзан пригрелся", – поддержали диалог пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Luda Poryvai (@mama_luda_star)