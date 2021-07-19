Мать Наташи Королевой показала свою старшую дочь – популярную в 90-е годы певицу Русю

"Мы с Русечкой", – подписала фото Людмила Порывай.

Контекст:

Людмила Порывай – заслуженная артистка Украины, в прошлом – дирижер хоровой капеллы "Свиточ". В настоящее время она проживает в США. Ее первый муж Владимир Порывай был хормейстером академического хора. Он умер в 1993 году. В браке у пары родилось две дочери: Ирина (певица Руся) и Наталья (Наташа Королева).

Сейчас Людмила Порывай замужем второй раз. Ее муж – американский бизнесмен Игорь Эльперин. Он уехал в Майами (США) в 1970-х годах, где вскоре открыл ресторан для эмигрантов.

Первые концерты старшей дочери Людмилы Порывай Ирины, выступающей под псевдонимом певица Руся, состоялись во Львове в октябре 1989 года. Сейчас Ирина замужем за продюсером Константином Осауленко – вместе с семьей она живет в США.