75-летняя мать Королевой рассказала о своем втором муже

Проживающая в США мать российской певицы украинского происхождения Наташи Королевой Людмила Порывай отпраздновала со своим вторым мужем Игорем Эльпериным 155 лет на двоих.

Проживающая в США мать российской певицы украинского происхождения Наташи Королевой Людмила Порывай заявила, что отмечает со своим вторым мужем Игорем Эльпериным один день рождения на двоих. Об этом она написала 15 февраля в Instagram.

"У нас с мужем Игорьком дни рождения друг за другом – ему исполнилось 80, мне 75, мы всегда отмечаем день рождения на двоих! В этом году отмечали 155 на двоих!" – сообщила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Luda Poryvai (@mama_luda_star)

Людмила Порывай – заслуженная артистка Украины, в прошлом – дирижер хоровой капеллы "Свиточ". В настоящее время она проживает в США. Ее первый муж Владимир Порывай был хормейстером академического хора. Он умер в 1993 году.

Бизнесмен Игорь Эльперин – второй супруг Людмилы Порывай.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Luda Poryvai (@mama_luda_star)

Он уехал в Майами (США) в 1970-х годах, где вскоре открыл ресторан для эмигрантов.