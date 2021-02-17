Бульвар Шоубиз
 
17 февраля, 2021
 
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75-летняя мать Королевой рассказала о своем втором муже

Проживающая в США мать российской певицы украинского происхождения Наташи Королевой Людмила Порывай отпраздновала со своим вторым мужем Игорем Эльпериным 155 лет на двоих.

Людмила Порывай в феврале отпраздновала 75-летие
Людмила Порывай в феврале отпраздновала 75-летие
Фото: mama_luda_star / Instagram

Проживающая в США мать российской певицы украинского происхождения Наташи Королевой Людмила Порывай заявила, что отмечает со своим вторым мужем Игорем Эльпериным один день рождения на двоих. Об этом она написала 15 февраля в Instagram.

"У нас с мужем Игорьком дни рождения друг за другом – ему исполнилось 80, мне 75, мы всегда отмечаем день рождения на двоих! В этом году отмечали 155 на двоих!" – сообщила она.

Людмила Порывай – заслуженная артистка Украины, в прошлом – дирижер хоровой капеллы "Свиточ". В настоящее время она проживает в США. Ее первый муж Владимир Порывай был хормейстером академического хора. Он умер в 1993 году. 

Бизнесмен Игорь Эльперин – второй супруг Людмилы Порывай.

Он уехал в Майами (США) в 1970-х годах, где вскоре открыл ресторан для эмигрантов. 

Теги: Наташа Королева, семья, Людмила Порывай
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