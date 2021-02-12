"Это какой-то фильм ужасов", "Клоунесса, перебор", "Как Наташа могла такое допустить?". Фаны Королевой раскритиковали внешний вид ее 75-летней мамы

По мнению подписчиков российской певицы Наташи Королевой, ее мама Людмила Порывай выбрала неудачный образ для празднования юбилея.

Российская певица Наташа Королева поздравила с днем рождения свою маму Людмилу Порывай. Фото она обнародовала в Instagram 11 февраля.

"Мамуля! Ты у нас звезда! Ты уникальная и неповторимая! Ты молодая и озорная! Ты профессионал с большой буквы, педагог и наставник! По всему миру твои студенты создали уникальные творческие коллективы! Ты умеешь вдохновлять и заряжать особой творческой энергией! Люблю тебя! С юбилеем! Только здоровья!" – написала она.

На фото мать певицы запечатлена в розовом платье с оголенными плечами, короной на голове и букетом цветов в руках.

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Подписчики раскритиковали образ Порывай.

"Клоунесса, перебор", – заявила natalinatali2569.

"Как Наташа могла такое допустить?" – спросила ludmilla_mila52.

"Здоровья, конечно, и всех благ вашей маме. Но это какой-то фильм ужасов", – написала shatalova.elena.

"Похожа на Борю Моисеева", – заметила chernova777.

"Сразу подумала: Борис Моисеев", – призналась v_victory_s.

Ранее Королева показывала, как ее мама позирует перед камерой. Видео она опубликовала в Instagram 11 февраля.

"Мама готовится к вечеринке по случаю своего 75-летия! Обещала мне клятвенно, что шалить сильно не будет, по-легкому! Верится с трудом, зная мою маму!" – написала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

Королева (настоящее имя – Наталья Порывай) родилась в 1973 году в Киеве. Ее мать Людмила Порывай – заслуженная артистка Украины, в прошлом – дирижер хоровой капеллы "Свиточ". В настоящее время она проживает в США. Отец певицы Владимир Порывай был хормейстером академического хора. Он умер в 1993 году.

Королева стала знаменитой в 1990 году после исполнения песни "Желтые тюльпаны". В дискографии певицы 11 студийных альбомов.