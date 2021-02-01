Бульвар Шоубиз
 
01 февраля, 2021
 
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Королева спела с мамой в торговом центре Флориды песню о шубе из Чебурашки. Видео

По словам мамы российской певицы украинского происхождения Наташи Королевой Людмилы Порывай, она начала осваивать TikTok.

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Мать Королевой проживает в США
Мать Королевой проживает в США
Фото: koroleva__star / Instagram

Мама российской певицы украинского происхождения Наташи Королевой Людмила Порывай 30 января опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором снялась вместе со своей дочерью.

Порывай отметила, что ролик был снят в торговом центре, расположенном в городе Санни-Айлс-Бич (Флорида).

На видео Королева и Порывай, разгуливая между стеллажами, поют песню о "шубе из Чебурашки, которая есть у Наташки".

Певица запечатлена на видео в реглане, резиновых тапках и коротких лосинах, а ее мама – в белом полушубке, широкополой шляпе, джинсах и мокасинах.

"Осваиваю TikTok", – подписала публикацию мать артистки.

Королева (настоящее имя – Наталья Порывай) родилась в 1973 году в Киеве. Ее мать Людмила Порывай – заслуженная артистка Украины, в прошлом – дирижер хоровой капеллы "Свиточ". В настоящее время она проживает в США. Отец певицы Владимир Порывай был хормейстером академического хора. Он умер в 1993 году.

Королева стала знаменитой в 1990 году после исполнения песни "Желтые тюльпаны", которую для нее написал российский композитор Игорь Николаев. В 1992 году она стала его женой. Супруги расстались в 2001 году.

В 2003 артистка вышла замуж за российского стриптизера Сергея Глушко (Тарзана). Их сын Архип родился вне брака, еще в 2002 году. В августе 2020 года супруги отметили 17-летие совместной жизни.

15 сентября 2020 года Тарзан публично признался в сети, что изменил жене, певице Наташе Королевой с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

Комментируя измену мужа в разговоре с российской ведущей Ксенией Собчак, Королева заявила, что супруг совершил ошибку, пригласив девушек к себе домой.

Теги: США, Флорида, Наташа Королева, семья, певица, TikTok
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