Королева спела с мамой в торговом центре Флориды песню о шубе из Чебурашки. Видео

По словам мамы российской певицы украинского происхождения Наташи Королевой Людмилы Порывай, она начала осваивать TikTok.

Мама российской певицы украинского происхождения Наташи Королевой Людмила Порывай 30 января опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором снялась вместе со своей дочерью.

Порывай отметила, что ролик был снят в торговом центре, расположенном в городе Санни-Айлс-Бич (Флорида).

На видео Королева и Порывай, разгуливая между стеллажами, поют песню о "шубе из Чебурашки, которая есть у Наташки".

Певица запечатлена на видео в реглане, резиновых тапках и коротких лосинах, а ее мама – в белом полушубке, широкополой шляпе, джинсах и мокасинах.

"Осваиваю TikTok", – подписала публикацию мать артистки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Luda Poryvai (@mama_luda_star)

Королева (настоящее имя – Наталья Порывай) родилась в 1973 году в Киеве. Ее мать Людмила Порывай – заслуженная артистка Украины, в прошлом – дирижер хоровой капеллы "Свиточ". В настоящее время она проживает в США. Отец певицы Владимир Порывай был хормейстером академического хора. Он умер в 1993 году.

Королева стала знаменитой в 1990 году после исполнения песни "Желтые тюльпаны", которую для нее написал российский композитор Игорь Николаев. В 1992 году она стала его женой. Супруги расстались в 2001 году.

В 2003 артистка вышла замуж за российского стриптизера Сергея Глушко (Тарзана). Их сын Архип родился вне брака, еще в 2002 году. В августе 2020 года супруги отметили 17-летие совместной жизни.

15 сентября 2020 года Тарзан публично признался в сети, что изменил жене, певице Наташе Королевой с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

Комментируя измену мужа в разговоре с российской ведущей Ксенией Собчак, Королева заявила, что супруг совершил ошибку, пригласив девушек к себе домой.