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"Он был великолепен". Маск похвалил на русском языке советского конструктора Королева

Сооснователь и руководитель космической компании SpaceX Илон Маск на русском языке прокомментировал твит "Роскосмоса", написанный по случаю 114-летия со дня рождения советского конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева.

Королева считают основоположником практической космонавтики
Королева считают основоположником практической космонавтики
Фото: silamira.ru

Американский бизнесмен, сооснователь и руководитель космической компании SpaceX Илон Маск считает советского конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева "великолепным". Об этом он написал в Twitter 12 января. 

"Сегодня ракетно-космическая отрасль отмечает 114-летие со дня рождения Сергея Королева. Основоположник практической космонавтики, один из крупнейших ученых XX века в области космического ракетостроения и кораблестроения, советский конструктор", – говорилось в записи "Роскосмоса" по случаю памятной даты.

Маск прокомментировал этот твит на русском языке.

"Он был великолепен", – написал руководитель SpaceX. 

В июле прошлого года Маск рассказал, что пообщался с членами семьи Королева. Миллиардер тогда писал, что Королев был одним из самых лучших и написал фамилию ученого на украинском и русском языках – "Корольов / Королев".

Это далеко не первый раз, когда американский бизнесмен пишет комментарии на русском языке в Twitter. В феврале 2019 года российский телеканал НТВ разместил в Twitter видеоролик, в котором "модернизированный" автомобиль ВАЗ-2106 едет по улицам Ставрополя "задом наперед". Водитель сидел в машине спиной к капоту, а двигатель находился в багажнике. "Как тебе такое, Илон Маск?" – поинтересовался телеканал. "Ха-ха, офигенно", – написал американский бизнесмен на русском языке.

20 апреля 2019 года Маск несколько раз в Twitter оставил две записи на русском языке, комментируя сообщения пользователей об инопланетянах. В ответ на твит пользователя Wenger о том, что "инопланетяне живут на Марсе под землей" американец написал: "Вот где собака зарыта". Пользователь Daniel S. спросил у Маска, точно ли он осваивает космос, чтобы не "привезти на Землю инопланетян, которые нас поработят".

"Где инопланетяне?" – спросил основатель SpaceX на русском языке.

Ученый, конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев родился 12 января 1907 года в Житомире. Он руководил организацией и запуском первого искусственного спутника Земли и первого космонавта Юрия Гагарина.

Королева называют основоположником практической космонавтики. В 1938 году он был обвинен в контрреволюционной деятельности и пробыл в лагерях до 1944 года. С 1958 года он возглавлял ракетную программу СССР. Под его руководством были запущены первая межконтинентальная баллистическая ракета, первый искусственный спутник Земли, осуществлен первый полет человека в космос и выход человека в космос.

Теги: Россия, Twitter, Роскосмос, Илон Маск, баллистическая ракета
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