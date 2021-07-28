  Старшая сестра Наташи Королевой, популярная в 90-е годы певица Руся вернулась в Украину из США. Видео

"Я очень рада, что я дома", – заявила артистка. В сюжете говорится, что певица мечтает о возвращении на украинскую сцену. Артистка не уточнила, когда планирует вернуться в США.

По словам Осауленко, она оставила карьеру певицы из-за проблем со здоровьем у сына Матвея.

"У старшего сына проблемы – аутизм. За что мне такое? И с первым такое было (первый ребенок артистки родился с диагнозом ДЦП. Он умер в 10-летнем возрасте. – "ГОРДОН"). Надо лечить", – заявила она.

Артистка отметила, что в США руководит хором, преподает в школе, записывает песни и по мере сил помогает украинским эмигрантам.

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Видео: ТСН / YouTube