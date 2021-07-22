Мама Наташи Королевой верхом на свинье и с голыми коленками спела в Киеве украинскую песню

Людмила Порывай прилетела в Киев из США, где давно живет Фото: mama_luda_star / Instagram

"Встреча через 30 лет с моими студентами! Теперь это заслуженные артисты, гордость Украины!" – подписала видео Порывай, которая на днях прилетела в Киев из США.

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Чуть позже она выставила второе видео, на котором выпивает, судя по размеру и цвету, 100 граммов наливки. "Будьмо, гей!" – произносит Порывай.

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