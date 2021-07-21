Бульвар Шоубиз
 
21 июля, 2021
 
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"Вас с Наташей уже пускают в Украину?", "Стихия бушует, а вам весело?". Мама Королевой засветилась в Киеве

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Мать Королевой засняла последствия стихии в Киеве
Мать Королевой засняла последствия стихии в Киеве
Фото: mama_luda_star / Instagram

Мама российской певицы Наташи Королевой Людмила Порывай 20 июля показала в Instagram снимок, сделанный на фоне поваленного дерева.

"Ураган из Майами долетел до Киева!" – написала она.

Мать Королевой также отметила локацию – Киев.

"А что, вас с Наташей уже пускают в Украину?" – поинтересовалась подписчица leralinata2014.

"Стихия бушует, а вам весело? Странно..." – отметила olga.maretskay.

Ранее Порывай публиковала видео, снятое на Софиевской площади в Киеве.

Она также посетила Национальную оперу Украины.

"Гала-концерт звезд! Киев, мой любимый, знаменитый оперный театр! Брависсимо", – писала она.

Контекст:

Людмиле Порывай 11 февраля 2021 года исполнилось 75 лет. Она заслуженная артистка Украины, в прошлом – дирижер хоровой капеллы "Світоч". В настоящее время она проживает в США.

В 2016 году Служба безопасности Украины ввела запрет на въезд в Украину Королевой сроком на пять лет "за действия, противоречащие интересам страны". Певица давала концерты в оккупированном Крыму и с 2006 года является членом партии "Единая Россия".

В 2017 году СБУ временно отменила запрет на въезд, чтобы Королева смогла приехать на похороны своей бабушки.

В сентябре 2018 года Королева обратилась в Европейский суд по правам человека из-за запрета на въезд.

В октябре 2019 года Королева попросила президента Украины Владимира Зеленского разрешить приезжать ей в Украину.

Теги: Киев, Украина, запрет, ураган, Наташа Королева, певица, деревья, мать, Людмила Порывай, мама
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