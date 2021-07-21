"Вас с Наташей уже пускают в Украину?", "Стихия бушует, а вам весело?". Мама Королевой засветилась в Киеве

"Ураган из Майами долетел до Киева!" – написала она.
Мать Королевой также отметила локацию – Киев.
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"А что, вас с Наташей уже пускают в Украину?" – поинтересовалась подписчица leralinata2014.
"Стихия бушует, а вам весело? Странно..." – отметила olga.maretskay.
Ранее Порывай публиковала видео, снятое на Софиевской площади в Киеве.
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Она также посетила Национальную оперу Украины.
"Гала-концерт звезд! Киев, мой любимый, знаменитый оперный театр! Брависсимо", – писала она.
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Людмиле Порывай 11 февраля 2021 года исполнилось 75 лет. Она заслуженная артистка Украины, в прошлом – дирижер хоровой капеллы "Світоч". В настоящее время она проживает в США.
В 2016 году Служба безопасности Украины ввела запрет на въезд в Украину Королевой сроком на пять лет "за действия, противоречащие интересам страны". Певица давала концерты в оккупированном Крыму и с 2006 года является членом партии "Единая Россия".
В 2017 году СБУ временно отменила запрет на въезд, чтобы Королева смогла приехать на похороны своей бабушки.
В сентябре 2018 года Королева обратилась в Европейский суд по правам человека из-за запрета на въезд.
В октябре 2019 года Королева попросила президента Украины Владимира Зеленского разрешить приезжать ей в Украину.