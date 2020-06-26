"Сразу помолодела". Королева восхитила поклонников новым образом

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева впервые за многие годы отрезала челку. Поклонники оценили новый образ певицы.

47-летняя российская певица Наташа Королева разместила в Instagram фото, на котором запечатлена с новой прической. Певица, которая много лет носила длинные волосы, отрезала челку.

"Настроение – челка", – подписала фото артистка.

"Супер! Сразу помолодела", – отреагировали на новый имидж артистки ее подписчики.

"Лучший образ", – считают фолловеры.

"Настоящая королева", – комментируют фото певицы пользователи соцсети.

Так певица выглядела до того, как сменить прическу.

Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) родилась в 1973 году в Украине. Летом 1989 она уехала в Москву на прослушивание к российскому артисту Игорю Николаеву. Песня Николаева "Желтые тюльпаны" сделала певицу знаменитой.

В настоящее время певица замужем за танцором Сергеем Глушко, в браке с которым в 2002 году родила сына Архипа.