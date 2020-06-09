Королева показала 52-летнюю сестру – популярную в 90-е годы певицу Русю

В 90-е годы старшая сестра Наташи Королевой Ирина Порывай была популярной в Украине артисткой, выступая под псевдонимом Руся. 9 июня ей исполнилось 52 года.

Королева: Ируля, люблю тебя и скучаю! Фото: koroleva__star / Instagram

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева на своей странице в Instagram поделилась снимком старшей сестры Ирины Осауленко (Порывай) – известной в 90-е годы певицы Руси.

Королева посвятила публикацию 52-летию сестры.

"У моей сестрички Руси сегодня день рождения! Она удивительно добрый и отзывчивый человек с душой ребенка и очень трудной судьбой! Ируля, люблю тебя и скучаю!" – написала Королева.

Ирина Осауленко (Порывай) родилась в 1968 году в Киеве. Первые концерты Ирины Порывай, которая выступала под псевдонимом Руся, состоялись во Львове в октябре 1989 года.

Ирина замужем за продюсером Константином Осауленко. В браке экс-певица родила троих детей. Старший сын Ирины умер в возрасте 11 лет 21 год назад,

В настоящее время сестра Королевой живет в США.