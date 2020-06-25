Королева запела на украинском языке и сняла в клипе тракториста из Черновцов
Российская певица украинского происхождения Наташа Королева презентовала на своем канале в YouTube клип на украиноязычную песню "Давай гуляй". В клипе певица снялась в веночке с лентами красного цвета, белой блузке и кружевных шортах. В качестве декораций в клипе использованы трактор, забор, на котором нарисованы подсолнухи, тыквы и глиняные горшки на тыне. По словам певицы, роль тракториста в ее новом видео сыграл парень из Черновцов по имени Дмитрий. По сюжету, герой Дмитрия заигрывает с Королевой, катает ее на тракторе, но в финале она дает ему от ворот поворот.
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