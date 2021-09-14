  "Он не умер своей смертью". Мать Наташи Королевой рассказала о смерти первого мужа – отца ее дочерей

"Он не умер своей смертью. Он не умер в 80 лет – он умер в 50 лет. Понимаете, любимый папа, в расцвете сил. Мы все очень тяжело пережили", – завила мать Наташи Королевой.
После смерти супруга Порывай уехала в США – там она проходила стажировку, устроилась на работу, а вскоре познакомилась со своим будущим мужем.
"Встретила человека, который тоже потерял свою жену. И наши дорожки переплелись. И вот уже 28 лет живу с другим мужем", – сообщила Порывай.
Людмила Порывай – заслуженная артистка Украины, в прошлом – дирижер хоровой капеллы "Свиточ". В настоящее время она проживает в США. Ее первый муж Владимир Порывай был хормейстером академического хора. Он умер в 1993 году. В браке у пары родилось две дочери: Ирина (певица Руся) и Наталья (Наташа Королева).
Сейчас Людмила Порывай замужем второй раз. Ее муж – американский бизнесмен Игорь Эльперин. Он уехал в Майами (США) в 1970-х годах, где вскоре открыл ресторан для эмигрантов.