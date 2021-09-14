Бульвар Шоубиз
 
14 сентября, 2021
 
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"Он не умер своей смертью". Мать Наташи Королевой рассказала о смерти первого мужа – отца ее дочерей

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Наташа Королева младшая дочь Порывай
Наташа Королева – младшая дочь Порывай
Фото: mama_luda_star / Instagram

Проживающая в США мать российской певицы украинского происхождения Наташи Королевой, 75-летняя Людмила Порывай, тяжело переживала смерть своего первого мужа и отца ее дочерей Владимира Порывая. Об этом она рассказала 14 сентября в эфире передачи ЖВЛ на канале "1+1". В программе отмечается, что съемки проходили в Киеве во время приезда Порывай в украинскую столицу.

"Он не умер своей смертью. Он не умер в 80 лет – он умер в 50 лет. Понимаете, любимый папа, в расцвете сил. Мы все очень тяжело пережили", – завила мать Наташи Королевой. 

После смерти супруга Порывай уехала в США – там она проходила стажировку, устроилась на работу, а вскоре познакомилась со своим будущим мужем.

"Встретила человека, который тоже потерял свою жену. И наши дорожки переплелись. И вот уже 28 лет живу с другим мужем", – сообщила Порывай.

ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

Людмила Порывай – заслуженная артистка Украины, в прошлом – дирижер хоровой капеллы "Свиточ". В настоящее время она проживает в США. Ее первый муж Владимир Порывай был хормейстером академического хора. Он умер в 1993 году. В браке у пары родилось две дочери: Ирина (певица Руся) и Наталья (Наташа Королева).

Сейчас Людмила Порывай замужем второй раз. Ее муж – американский бизнесмен Игорь Эльперин. Он уехал в Майами (США) в 1970-х годах, где вскоре открыл ресторан для эмигрантов. 

Теги: дети, Наташа Королева, певица, Людмила Порывай
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