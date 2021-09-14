  "Он не умер своей смертью". Мать Наташи Королевой рассказала о смерти первого мужа – отца ее дочерей

"Он не умер своей смертью. Он не умер в 80 лет – он умер в 50 лет. Понимаете, любимый папа, в расцвете сил. Мы все очень тяжело пережили", – завила мать Наташи Королевой.

После смерти супруга Порывай уехала в США – там она проходила стажировку, устроилась на работу, а вскоре познакомилась со своим будущим мужем.

"Встретила человека, который тоже потерял свою жену. И наши дорожки переплелись. И вот уже 28 лет живу с другим мужем", – сообщила Порывай.

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Видео: ЖВЛ / YouTube