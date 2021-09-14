  "Сразу обрезание делать и выгонять". Мать Наташи Королевой спустя год прокомментировала измену Тарзана

По словам Порывай, после измены ее отношение к мужу дочери (слева) не изменилось Фото: mama_luda_star / Instagram

"Сложная ситуация всегда двоякая. С одной стороны – это сразу обрезание делать и выгонять. Я сказала: "Доця, ты принимай решение сама, а я соглашусь. Дирижировать детьми в таком возрасте уже опасно", – заявила Порывай.

По словам матери певицы, после случившегося ее отношение к Тарзану не изменилось.

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Видео: ЖВЛ / YouTube