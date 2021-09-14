  "Сразу обрезание делать и выгонять". Мать Наташи Королевой спустя год прокомментировала измену Тарзана

"Сложная ситуация всегда двоякая. С одной стороны – это сразу обрезание делать и выгонять. Я сказала: "Доця, ты принимай решение сама, а я соглашусь. Дирижировать детьми в таком возрасте уже опасно", – заявила Порывай.
По словам матери певицы, после случившегося ее отношение к Тарзану не изменилось.
Наташа Королева и Сергей Глушко поженились в 2003 году. У пары есть 19-летний сын Архип.
15 сентября 2020 года Тарзан публично признался в сети, что изменил жене с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Одной из них была российская актриса Анастасия Шульженко. Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.
Комментируя измену мужа в разговоре с российской ведущей Ксенией Собчак, Королева заявила, что супруг совершил ошибку, пригласив девушек к себе домой.