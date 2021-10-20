Женщину, вымогавшую у Тарзана $23 тыс. за секс-компромат, приговорили к пяти годам колонии

Стриптизер и муж певицы Наташи Королевой Тарзан был признан потерпевшим в деле о вымогательстве Фото: tarzan___official / Instagram

Суд приговорил Саввидес к пяти годам колонии общего режима. Согласно материалам дела, она вместе с сообщницей вымогала у 51-летнего Тарзана 2 млн руб. (около $23 тыс.), угрожая обнародовать видео интимного характера с его участием.

Стриптизер обратился в правоохранительные органы – и Саввидес с сообщницей задержали в ноябре 2020-го. По данным "Московского комсомольца", сообщницей 49-летней Саввидес была уроженка Краснодарского края, 21-летняя Екатерина Колисниченко, которая пыталась выдать себя за внебрачную дочь Тарзана.

Антонину Саввидес задержали почти год назад, в ноябре 2020-го. Скриншот: ren.tv