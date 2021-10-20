Бульвар Шоубиз
 
20 октября, 2021
 
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Женщину, вымогавшую у Тарзана $23 тыс. за секс-компромат, приговорили к пяти годам колонии

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Стриптизер и муж певицы Наташи Королевой Тарзан был признан потерпевшим в деле о вымогательстве
Стриптизер и муж певицы Наташи Королевой Тарзан был признан потерпевшим в деле о вымогательстве
Фото: tarzan___official / Instagram

Таганский суд Москвы вынес вердикт в отношении Антонины Саввидес. Ее признали виновной в вымогательстве денег у российского стриптизера, супруга певицы Наташи Королевой Тарзана (Сергея Глушко). Об этом 18 октября сообщило российское агентство "РИА Новости".

Суд приговорил Саввидес к пяти годам колонии общего режима. Согласно материалам дела, она вместе с сообщницей вымогала у 51-летнего Тарзана 2 млн руб. (около $23 тыс.), угрожая обнародовать видео интимного характера с его участием.

Стриптизер обратился в правоохранительные органы – и Саввидес с сообщницей задержали в ноябре 2020-го. По данным "Московского комсомольца", сообщницей 49-летней Саввидес была уроженка Краснодарского края, 21-летняя Екатерина Колисниченко, которая пыталась выдать себя за внебрачную дочь Тарзана.

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Антонину Саввидес задержали почти год назад, в ноябре 2020-го. Скриншот: ren.tv

Контекст:

Сергей Глушко родился 8 марта 1970 года в городе Мирный в Архангельской области РФ. Он окончил Военный инженерный институт имени Можайского и в звании лейтенанта пошел работать на космодром "Плесецк".

В середине 1990-х он уехал в Москву, начал работать в модельном бизнесе, а в 1997 году стал стриптизером.

С 2001 года Тарзан начал жить с Наташей Королевой. Официально они оформили отношения в августе 2003 года. За год до этого у пары родился сын Архип, сейчас ему 19 лет.

15 сентября 2020 года Тарзан публично признался в сети, что изменил жене с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Одной из них была российская актриса Анастасия Шульженко. Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

Комментируя измену мужа в разговоре с российской ведущей Ксенией Собчак, Королева заявила, что супруг совершил ошибку, пригласив девушек к себе домой.

Теги: приговор, суды, шантаж, Наташа Королева, Тарзан, вымогательство, Сергей Глушко, стриптиз
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