"Сережа поймет, даже не сомневайся", "Получается, продала дочку". В сети обсуждают признание Наташи Королевой о существовании дочери

Королева в 2002 году родила сына, а в 2019-м стала биологической матерью – в США у нее родилась дочь Фото: koroleva__star / Instagram

"В новом интервью – о взаимоотношениях в семье, работе и учебе, хейтерах и поклонниках, увлечениях и жизненных ценностях", – анонсировала номер артистка.

Но подписчики певицы решили обсудить в комментариях ее предыдущее интервью программе "Секрет на миллион" на НТВ, в котором она заявила, что является матерью проживающей в США биологической дочери – сразу после выхода программы в эфир артистка ограничила возможность комментировать свой новый пост в Instagram.

Певица тогда рассказала, что ее биологический ребенок живет со своим отцом – программистом из Украины, с которым артистку связывает дружба. Девочку выносила и родила в 2019 году суррогатная мать.

Наташа Королева объяснила тогда, что подарила другу на день рождения свою яйцеклетку, так как тот очень мечтал о ребенке. В благодарность за это друг певицы презентовал ей 50 биткоинов. Новость о существовании биологической дочери стала для супруга артистки, российского стриптизера Тарзана (Сергея Глушко) неожиданностью.

"Молодец! И людям помогла, и дочь приобрела! Сережа поймет, даже не сомневайся! Тебе уважение и восхищение", – написали в комментариях поклонники певицы.

"Это так ужасно – за миллионы продать свой материал. И знать, что где-то живет твой ребенок. Дочка твоя! Получается, продала свою дочку! Кошмар", – высказались пользователи сети.

"Главное – чтобы вашими поступками не руководило желание хайповать. Почему-то так стало казаться", – прокомментировали подписчики.

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