"Пример не очень хороший". 48-летняя Наташа Королева позировала на постаменте памятника кошке

"За более чем 30 лет нахождения в шоу-индустрии я для себя вывела самую идеальную форму существования – кошка, которая гуляет сама по себе: где хочет, с кем хочет и как хочет! И главное, никогда ничего не воспринимать всерьез! Мяу", – подписала она фото.

"Пример не очень хороший для молодежи. Влезть на инсталляцию – некрасиво", – отреагировали на публикацию пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)