"Хорошая фотка, настоящая", "Ягодка". 48-летняя Королева на снимке без ретуши крупным планом показала лицо и грудь

"Знаковое место моих воспоминаний", – написала она.

Певица позировала в декольтированном платье. Фото она опубликовала без видимого использования ретуши.

Подписчики отреагировали на снимок.

"Хорошая фотка, настоящая", – прокомментировала zhannet2708.

"Конфетка", – написала ad_libitum_donska.

"Ягодка", – добавила alinapozdniakova88.

Контекст:

Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве. Ей в 2021 году исполнилось 48 лет. В 1989 году певица уехала в Москву. В дискографии певицы 11 альбомов.

Она замужем за стриптизером Тарзаном (Сергей Глушко) с 2003 года. В 2002-м у них родился сын Архип.