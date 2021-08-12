"Хорошая фотка, настоящая", "Ягодка". 48-летняя Королева на снимке без ретуши крупным планом показала лицо и грудь

"Знаковое место моих воспоминаний", – написала она.
Певица позировала в декольтированном платье. Фото она опубликовала без видимого использования ретуши.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Подписчики отреагировали на снимок.
"Хорошая фотка, настоящая", – прокомментировала zhannet2708.
"Конфетка", – написала ad_libitum_donska.
"Ягодка", – добавила alinapozdniakova88.
Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве. Ей в 2021 году исполнилось 48 лет. В 1989 году певица уехала в Москву. В дискографии певицы 11 альбомов.
Она замужем за стриптизером Тарзаном (Сергей Глушко) с 2003 года. В 2002-м у них родился сын Архип.