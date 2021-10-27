"Не успела просохнуть", "Нелепо смотритесь". Волочкова показала, как прихорошилась перед встречей с Джигурдой

Она сообщила, что готовится посетить турнир по боксу между ее друзьями.
"Собрались с любимым директором Светланой быстро на бой двух моих друзей – Никиты Джигурды и Отара Кушанашвили. Я поднялась на второй этаж моих кэблов, Света осталась на первом этаже своих кроссов, но мы вместе едем болеть за наших!" – написала она.
Волочкова запечатлена в белых брюках, кардигане и обуви на каблуке и платформе.
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"Лица злоупотребляющих. Подальше встаньте и шторы задерните", – призвала подписчица hair.style.ala.
"А как же море? Вода холодная оказалась?" – спросил alieshkin.a.
"А не видно, что ли, человек с моря, голова еще мокрая?" – отметила oxanagolubova.
"Не успела просохнуть, так сказать..." – заявил alieshkin.a.
"Как нелепо вы смотритесь", – отметила ivanna_kruglikova.
20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет.
Она начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причинами увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие физической формы балерины требованиям и невозможность подобрать ей партнера.
Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы.