"Не успела просохнуть", "Нелепо смотритесь". Волочкова показала, как прихорошилась перед встречей с Джигурдой

Волочкова: Я поднялась на второй этаж моих кэблов Фото: volochkova_art / Instagram

Она сообщила, что готовится посетить турнир по боксу между ее друзьями.

"Собрались с любимым директором Светланой быстро на бой двух моих друзей – Никиты Джигурды и Отара Кушанашвили. Я поднялась на второй этаж моих кэблов, Света осталась на первом этаже своих кроссов, но мы вместе едем болеть за наших!" – написала она.

Волочкова запечатлена в белых брюках, кардигане и обуви на каблуке и платформе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Лица злоупотребляющих. Подальше встаньте и шторы задерните", – призвала подписчица hair.style.ala.

"А как же море? Вода холодная оказалась?" – спросил alieshkin.a.

"А не видно, что ли, человек с моря, голова еще мокрая?" – отметила oxanagolubova.

"Не успела просохнуть, так сказать..." – заявил alieshkin.a.

"Как нелепо вы смотритесь", – отметила ivanna_kruglikova.