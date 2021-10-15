"Заурядная внешность спившейся женщины". Волочкова пообещала сделать "что-то потрясающее" со своей внешностью

Волочкова заявила, что прислушалась к своим подписчикам в соцсети и обратится к специалистам по поводу своей внешности Фото: depositphotos.com

"Уставшая, но счастливая после выступления. […] Ваши вопросы по поводу моей внешности натолкнули меня на новые идеи! Я намерена проконсультироваться со специалистами из других сфер и сделать для вас что-то потрясающее! Как только моя идея обретет облик, расскажу все подробности", – подписала снимок 45-летняя балерина.

Пост Волочковой набрал больше 4,6 тыс. лайков и около 200 комментариев, преимущественно хвалебных. Некоторые подписчики предположили, что артистка удаляет критические замечания и оставляет только комплементарные сообщения.

"За Настю теперь пишет комменты ее директор, видно, что почерк не Анастасии. Скучно, меньше люди стали реагировать, меньше разлекаловки", – предположила nat.toroikina.

"Ее директор пишет не только комментарии, но и 90% хвалебных отзывов", – считает ivanna_kruglikova.

"А что же так интересует в вашей внешности? Заурядная внешность запустившей себя спившейся женщины", – написал vovgatamaytaliyev23.

"Мешки с картошкой грузила, устала? Тьфу!" – возмутился alerpopovich.

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