"Заурядная внешность спившейся женщины". Волочкова пообещала сделать "что-то потрясающее" со своей внешностью

"Уставшая, но счастливая после выступления. […] Ваши вопросы по поводу моей внешности натолкнули меня на новые идеи! Я намерена проконсультироваться со специалистами из других сфер и сделать для вас что-то потрясающее! Как только моя идея обретет облик, расскажу все подробности", – подписала снимок 45-летняя балерина.
Пост Волочковой набрал больше 4,6 тыс. лайков и около 200 комментариев, преимущественно хвалебных. Некоторые подписчики предположили, что артистка удаляет критические замечания и оставляет только комплементарные сообщения.
"За Настю теперь пишет комменты ее директор, видно, что почерк не Анастасии. Скучно, меньше люди стали реагировать, меньше разлекаловки", – предположила nat.toroikina.
"Ее директор пишет не только комментарии, но и 90% хвалебных отзывов", – считает ivanna_kruglikova.
"А что же так интересует в вашей внешности? Заурядная внешность запустившей себя спившейся женщины", – написал vovgatamaytaliyev23.
"Мешки с картошкой грузила, устала? Тьфу!" – возмутился alerpopovich.
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Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.
После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причинами увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.
Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).