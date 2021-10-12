"Барби на пенсии", "В этом платьице – работа под молоденькую". Волочкова снялась в новом образе

Волочкова поинтересовалась у подписчиков, нравится ли им ее новый образ Фото: volochkova_art / Instagram

"Как вам такой образ?" – поинтересовалась у подписчиков 45-летняя артистка.

Ее пост за несколько часов набрал почти 6,5 тыс. лайков и больше 350 комментариев.

"Очень хорошо вам в этом платье! Как куколка Барби", – написала _catherine_amateur.

"Барби на пенсии", – ответила ей ewwm8882021.

"В этом платьице – работа под молоденькую девочку. Сразу возраст выдает", – считает anna20195.

"Образ неплох, голову бы помыть. И зачем этот хвост прицепной?" – прокомментировала rastopyrka3.

"Слава богу, без шпагата!" – отметила annamanina111.

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