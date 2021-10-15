"Свист в зале от восторга или от возмущения?", "Лучше шпагат". Волочкова спела со сцены песню

"Не знаю, что смешнее – вокал или пластика", – прокомментировал вокал Волочковой один из пользователей сети Фото: volochkova_art / Instagram

"Сегодня я исполнила мою новую песню "Тишина", которая скоро будет на всех цифровых площадках", – пообещала 45-летняя балерина.

Ее видео набрало больше 40 тыс. просмотров и свыше 200 лайков.

"Лучше шпагат", – отреагировала mkatrin12.

"Собрала два ряда колхозных аплодисментов", – написала rpek333.

"Свист в зале от восторга или от возмущения зрителей? Хотя совсем мало народа", – прокомментировала mironovna.i.

"Не знаю, что смешнее – вокал или пластика", – считает codie1230.

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